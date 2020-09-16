В Орловской области более 40 тысяч авто попали в «черный список»

В регионе вынесены десятки тысяч постановлений и приостановлении сделок.

В текущем году в Орловской области в рамках исполнительных производств судебные приставы вынесли постановления о запрете регистрационных действий в отношении 41 тысячи транспортных средств и 14,5 тысячи объектов недвижимости, принадлежащих должникам. Такие данные привели в пресс-службе регионального управления ФССП. В ведомстве нее просто озвучили статистику, а также призвали жителей области перед покупкой автомобиля или недвижимости проверять продавцов на наличие долгов. Иначе сделка может не состояться.

«Достаточно часто при попытке зарегистрировать на себя приобретенный автомобиль новые владельцы узнают, что поставить купленной транспортное средство на регистрационный учет не так-то просто, — пояснили в управлении ФССП. — И дело вовсе не в покупателе, а в предыдущих недобросовестных владельцах, которые являются должниками».

Подобные постановления – это одна из мер принудительного взыскания, предусмотренная законодательством. Ее цель заключается в том, чтобы побудить должника погасить свои обязательства и, тем самым, вернуть себе право распоряжаться своим имуществом в полном объеме.

Кстати, проверить наличие задолженности можно при помощи сервиса «Банк данных исполнительных производств», ссылка на который расположена на главной странице официального сайта областного УФССП. В ведомстве подчеркивают, что если продавец числится в этом списке, то того, что на его имущество наложен запрет на любые регистрационные действия или оно арестовано, довольно высока.

ИА «Орелград»