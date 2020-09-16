В орловской провинции «Единая Россия» получила 15 из 17 мандатов

16.9.2020 | 18:34 Новости, Политика

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Оглашены предварительные итоги муниципальных выборов.

Избирательная комиссия Орловской области обнародовала предварительные итоги голосования на дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований. Напомним, они проходили параллельно с выборами депутатов горсовета в Орле. Всего в глубинке разыгрывалось 17 мандатов.

На данный момент 15 мандатов из них достается представителям партии «Единая Россия». Оставшиеся два мандата получат кандидаты, выдвинутые КПРФ. Отметим, что выборы прошли в 10-ти муниципальных районах и Орле на территории 154 избирательных участков.

Итоги подведены и в областном центре. Согласно подсчетам облизбиркома, на выборах депутатов Орловского горсовета шестого созыва из 38 мандатов 22 получили кандидаты от «Единой России». Представители КПРФ получили 4 мандата, «справедливой России» — 5 мандатов. По одному мандату получат кандидаты от ЛДПР и «Партии пенсионеров». Кроме того, еще 5 мандатов получили кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.

ИА «Орелград»

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