В орловской провинции «Единая Россия» получила 15 из 17 мандатов

Оглашены предварительные итоги муниципальных выборов.

Избирательная комиссия Орловской области обнародовала предварительные итоги голосования на дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований. Напомним, они проходили параллельно с выборами депутатов горсовета в Орле. Всего в глубинке разыгрывалось 17 мандатов.

На данный момент 15 мандатов из них достается представителям партии «Единая Россия». Оставшиеся два мандата получат кандидаты, выдвинутые КПРФ. Отметим, что выборы прошли в 10-ти муниципальных районах и Орле на территории 154 избирательных участков.

Итоги подведены и в областном центре. Согласно подсчетам облизбиркома, на выборах депутатов Орловского горсовета шестого созыва из 38 мандатов 22 получили кандидаты от «Единой России». Представители КПРФ получили 4 мандата, «справедливой России» — 5 мандатов. По одному мандату получат кандидаты от ЛДПР и «Партии пенсионеров». Кроме того, еще 5 мандатов получили кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.

ИА «Орелград»