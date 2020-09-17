Эксперты оценили безопасность орловской медицины

Росздравнадзор публично расскажет об итогах проверок в регионе.

Территориальный орган Росздравнадзора по Орловской области выступил с официальным уведомлением о том, что 29 сентября состоится первая серия публичных обсуждений результатов правоприменительной практики. Речь также пойдет о статистике типовых и массовых нарушений по итогам деятельности за первую половину 2020 года. Мероприятие проведут в режиме видеоконференции. Впрочем, ведомственный отчет уже готов.

Один из его разделов посвящен вопросам госконтроля качества и безопасности медицинской деятельности. Из отчета следует, что в рамках данного направления деятельности за 6 месяцев в Орловской области сотрудники Росздравнадзора провели 32 внеплановые проверки. Причем многие из них были проведены по фактам, указанным в обращениях граждан. Кроме того, 12 внеплановых проверок было проведено по поручению правительства Российской Федерации. Для этого привлекались аккредитованные эксперты Росздравнадзора.

«В 27 проверочных мероприятиях приняли участие 16 специалистов, аккредитованных как эксперты по проверяемому виду деятельности, — уточнили в ведомстве. — При проведении проверок в рамках государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности было выявлено 39 нарушений в 32 мероприятиях. Нарушения порядков оказания медицинской помощи выявлены в 19 случаях, составлено 2 протокола».

Сообщается, что преобладали нарушения в таких медицинских профилях, как инфекционные болезни, стоматология взрослых, кардиология, травматология, ортопедия, хирургия и неврология. По итогам проверок были выданы предписания об устранении выявленных нарушений, а также «приняты меры по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан».

ИА «Орелград»