Клычков распорядился выделить 3,5 млрд рублей на достройку «Титаника»

17.9.2020 | 9:56 Новости, Общество

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Многопрофильный медцентр хотят доделать к 2024 году с помощью федерального бюджета.

На достройку многопрофильного корпуса областной больницы из бюджета Орловской области выделят 3,5 млрд рублей. Губернатор Андрей Клычков распорядился завершить строительство объекта, прозванного в народе «Титаником», к 2024 году. Об этом рассказала пресс-служба облправительства. Правда, такой суммы в бюджете региона пока нет. Большую часть средств область планирует получить из федерального бюджета. Сообщается, Совет Федерации поддержал выделение финансирования, необходимого для завершения работ.

Клычков уже подписал постановление, согласно которому в 2021–2024 годах на достройку «Титаника» дадут деньги. Как уже писал «Орелград», в 2021 году 22,9  млн рублей потратят на проектно-изыскательские работы. В 2022 году  в «Титаник» хотят влить 1 млрд рублей. Большая часть которых,  950 млн рублей — прогнозные поступления из федерального бюджета. В 2023 году область ждет от федерального центра еще 1,9 млрд рублей, местный бюджет добавит 100 млн рублей. В 2024 году  на объект планируют потратить  477,1 млн рублей, 453,2 миллионов из которых – деньги федеральные.

В сообщении пресс-службы отметили, что достроить «Титаник» хотят не только потому, что он годами стоит и рушится. У орловских чиновников имеются «стратегические планы» по увеличению охвата и качества оказания медпомощи.

— В результате реализации проекта ежегодно в корпусе будут получать лечение около 12 тысяч пациентов, выполняться 7 тысяч медицинских операций.  Ввод в эксплуатацию Центра позволит передислоцировать в него 350 коек, расположенных в действующих корпусах, обеспечив условия пребывания больных соответствующим санитарным нормам и требованиям, — сказано в пресс-релизе.

Напомним, «Титаник» начали строить в 2006 годы по инициативе тогдашнего губернатора Егора Строева. При Александре Козлове недостроенный корпус облбольницы начали доделывать в рамках программы подготовки к празднованию 450-летия Орла. Подрядчиком стало ЗАО «Союзинформ», заказчиком – «Орелгосзаказчик». От правительства области курировал работы профильный замгубернатора Юрий Парахин, сегодняшний глава Орловского района. В процессе строительства и приемки работ бесследно исчезли около 300 млн рублей. Их выплатили подрядчику несмотря на то, что реально часть работ так и не была доделана. Здание простаивает до сих пор. Как писал «Коммерсант», чиновники, работавшие при разных губернаторах, уверены: медцентр такого объема Орлу не нужен, столько пациентов в области не будет. Зато чтобы оборудовать его по последнему слову техники, как планировалось изначально, нужны миллиарды.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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