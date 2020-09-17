Почти 3 тысячи орловцев зарегистрировались как самозанятые

В областном Совете напомнили, кто и зачем может перейти на новый режим работы.

В Орловской области по состоянию на 11 сентября в качестве самозанятых зарегистрировались 2 910 человек. Об этом на заседании профильного комитета облсовета рассказал глава департамента экономического развития Сергей Антонцев.

По словам чиновника, переход на специальный налоговый режим «способствует ликвидации теневой занятости и дополнительному поступлению налогов в региональный бюджет». Какую прибавку областной бюджет может получить от налогов с самозанятых по итогам года, Антонцев не уточнил.

Напомним, решением областного Совета специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Орловской области начал действовать с 1 июля 2020 года.

— Новый специальный налоговый режим предназначен для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), соблюдающих следующие условия: доход поступает от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества; отсутствует работодатель, с которым заключен трудовой договор; не привлекаются наёмные работники по трудовым договорам, — напомнили в пресс-службе заксобания.- При этом доход самозанятого должен составлять не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц).

Уплата налога на профессиональный доход предполагает, в частности, упрощенный порядок взаимодействия с налоговым органом посредством специального программного обеспечения — мобильное приложение «Мой налог». Самозанятому не надо регистрироваться как ИП. Его освобождают от уплаты НДФЛ в части профессиональных доходов. Введена пониженная налоговая ставка на профессиональный доход (4% при реализации физическим лицам, 6% — при продаже организациям и индивидуальным предпринимателям), которую не повысят в течение 10 лет.

ИА «Орелград»