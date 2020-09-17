Стало известно, сколько получают орловские врачи

Зарплаты медиков на бумаге в два раза превышают среднюю по региону.

По официальным данным, сегодня зарплаты орловских врачей в два раза выше средней по региону. Об этом замглвы департамента здравоохранения Светлана Жирова со ссылкой на Росстат рассказала депутатам облсовета.

Зарплата медиков складывается из двух составляющих: целевых показателей выплат и стимулирующих надбавок.

Сегодня, по данным Росстата, целевые показатели выплат врачам составляют почти 54,5 тысяч рублей. Это в два раза больше средней зарплаты в Орловской области. У среднего медперсонала этот показатель составил 29,5 тысячи рублей, младшего – 28,5 тысячи рублей.

На стимулирующие выплаты четырем тысячам медработников направлено 0,5 млрд рублей, рассказала чиновница.

Вместе с этой надбавкой врачи получают 111 тысяч рублей, средний медперсонал — 60 тысяч рублей, младший — 34 тысячи рублей.

ИА «Орелград»