Стало известно, сколько получают орловские врачи

17.9.2020 | 16:50 Новости, Общество

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Зарплаты медиков на бумаге в два раза превышают среднюю по региону.

По официальным данным, сегодня зарплаты орловских врачей в два раза выше средней по региону. Об этом замглвы департамента здравоохранения Светлана Жирова со ссылкой на Росстат рассказала депутатам облсовета.

Зарплата медиков складывается из двух составляющих: целевых показателей выплат и стимулирующих надбавок.

Сегодня, по данным Росстата, целевые показатели выплат врачам составляют почти 54,5 тысяч рублей. Это в два раза больше средней зарплаты в Орловской области. У среднего медперсонала этот показатель составил 29,5 тысячи рублей, младшего – 28,5 тысячи рублей.

На стимулирующие выплаты четырем тысячам медработников направлено 0,5 млрд рублей, рассказала чиновница.

Вместе с этой надбавкой врачи получают 111 тысяч рублей, средний медперсонал — 60 тысяч рублей, младший —  34 тысячи рублей.

ИА «Орелград»

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