В Орле протестируют желающих стать директорами школ

Правительство региона утвердило правила формирования кадрового резерва.

Власти региона утвердили положение о резерве управленческих кадров системы образования Орловской области. Оно определяет процедуру формирования резерва управленческих кадров, которые в случае необходимости смогут занять руководящие должности в образовательных организациях, например, в школах. Как следует из документа, «кадровый резерв представляет собой группу граждан, обладающих необходимыми профессиональными и личностными качествами для назначения на руководящие должности».

Одним из основных принципов формирования кадрового резерва чиновники объявили равный доступ граждан и добровольность их включения в этот список. Однако попасть в него можно будет только по результатам тестирования претендента и его собеседования с членами специальной комиссии. Кстати, по условиям претендент включается в кадровый резерв на три года.

Желающие стать начальниками должны будут подать пакет документов в областной Институт развития образования. После проверки документов претендента могут допустить или не допустить к первому этапу – тестированию. Оно будет по нескольким модулям: «Управление кадрами», «Управление ресурсами», «Управление процессами», «Управление результатами» и «Управление информацией».

Успешным результат признают в случае, если показатель общего качества выполнения теста составит не менее 70 процентов, а показатели по каждому из его модулей – не менее 50 процентов. Тех, кто справится с такой задачей, допустят ко второму этапу – собеседованию. Проводиться оно будет лично. Члены комиссии имеют право не только задавать вопросы соискателю, но и изучать информацию о нем, которую сумеют собрать.

Если претендент не сможет прийти на заседание, то комиссия не станет рассматривать его кандидатуру. Граждане, включенные в кадровый резерв, в дальнейшем должны будут пройти подготовку в соответствии с планом, разработанным индивидуально для них Институтом развития образования. В частности, их будут обучать «основам, современным методам и приемам организации управления, экономики и законодательства», а также исполнению обязанностей на руководящей должности.

ИА «Орелград»