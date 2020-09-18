Орловцы потратили с карточек почти 46 млрд рублей

Жители области стали чаще пользоваться безналичными способами оплаты.

Жители Орловской области стали чаще пользоваться банковскими картами при оплате товаров и услуг. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения ЦБ. Сообщается, что за первое полугодие 2020 года с карточек жителей области оплачено товаров и услуг почти на 46 млрд рублей, совершено более 84 млн операций.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество операций увеличилось на 22%, а сумма транзакций — на 19%, отмечают эксперты. При этом самих банковских карт, выданных в регионе, стало всего на 2% больше.

— Среди всех операций безналичной оплаты, совершенных орловцами с использованием платежных карт, 30% по количеству и 28% по сумме приходится на карты национальной платежной системы «Мир». На текущий момент для жителей нашей области их выпущено почти 400 тысяч – на 28% больше, чем год назад, — рассказали в пресс-службе регулятора.

По словам заместителя управляющего Орловским отделением Банка России Григория Миронова, росту активности безналичной оплаты способствовали два фактора: простота и удобство использования банковских карт и развитие инфраструктуры приема карт для безналичной оплаты.

— За год в области на 29% увеличилось количество электронных терминалов, предназначенных для оплаты товаров и услуг. Кроме того, в статистику первого полугодия входит период пандемии коронавируса — люди зачастую отказывались от использования наличных денег и совершали больше покупок с помощью карт, – поясняет Миронов.

ИА «Орелград»