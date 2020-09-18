Под Орлом бывший зэк сбежал из-под надзора и украл автомобиль

За содеянное рецидивиста отправят в колонию строгого режима.

Уголовное дело, возбужденное сразу по двум статьям УК РФ, рассмотрел Мценский районный суд. Перед ним предстал местный житель, который ранее неоднократно был судим за кражи и угон автомобиля. Он регулярно оказывался за решеткой. Поэтому при последнем освобождении суд наложил на него строгие ограничения, установив за ним административный надзор сроком на 8 лет.

Амчанину было запрещено в течение этого периода времени покидать свой дом по ночам, выезжать за пределы Орловской области без согласия органов внутренних дел, а также посещать бары, кафе и рестораны, где продают спиртные напитки. Кроме того, его обязали два раза в месяц являться в полицию для регистрации.

Однако бывший заключенный наложенные на него обязательства игнорировал. Он покидал дом в неположенное время, распивал спиртные напитки, на регистрацию не являлся и даже выезжал из области без разрешения и уведомления полиции. Все это стало основанием для возбуждения уголовного дела за уклонение от административного надзора.

Второе дело на него завели за кражу машины. Преступление мужчина совершил в тот момент, в очередной раз нарушил обязательства. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его внимание привлек припаркованный под окнами дома автомобиль марки ВАЗ-21053. мужчина решил угнать его, чтобы затем разобрать и продать на запчасти.

Дверь автомобиля была не заперта. Угонщик с легкостью проник в салон, нашел ключи и завел двигатель, после чего с места преступления скрылся. Стоимость похищенного автомобиля, кстати, составляла около 27 тысяч рублей. В суде обвиняемый вину признал и просил вынести ему приговор без проведения разбирательства. В результате по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, он был приговорен к 1 году и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»