В Орле судят мужчину, который насмерть забил человека в подвале

18.9.2020 | 10:56 Новости, Происшествия

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Прокурор запросил для него 11 лет.

В Орле судят местного жителя, который насмерть забил человека в подвале дома №110 по Московскому шоссе. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, обвинение в суде поддержал прокурор региона Владислав Малкин. Орловца, который оказался на скамье подсудимых, обвиняют в умышленном причинении вредя здоровью, повлекшем смерть.

По версии следствия, мужчина убил свою жертву будучи пьяным. Преступник бил потерпевшего руками и ногами, нанося удары по жизненно важным органам. Сообщается, что именно эти травмы стали причиной смерти человека.

Прокурор запросил для обвиняемого 11 лет колонии строгого режима.

Суд решение пока не вынес.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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