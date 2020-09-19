Орловские богатыри отметят 640-летие Куликовской битвы

Заодно на богатырской заставе отметят и 454-летие основания Орла.

В Орловской области анонсировано проведение праздничных мероприятий, посвященных 640-летию Куликовской битвы. Они будут проведена на базе центра «Знаменская богатырская застава», который расположен под Орлом в поселке Знаменка. Заодно богатыри отметят и 454-летие со дня основания областного центра.

«Знаменская богатырская застава» станет местом празднования 640-летия победы русских полков во главе с Великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве, — уточняет информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. — Утром митрополит Орловский и Болховский Тихон совершит здесь Божественную литургию в храме во имя святого Лазаря Сербского».

Кстати, это будет еще и день воспоминания чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах). Основная часть мероприятий начнется после литургии. В частности, запланированы показательные выступления военно-исторических клубов из разных регионов России. Как отмечают организаторы, ожидаются и участники юбилейных торжеств на самом Куликовом поле.

ИА «Орелград»