Орловских безработных предупредили о прекращении выплат

С 1 октября будут прекращены выплаты, введенные на период пандемии.

Власти Орловской области выступили с обращением к «уважаемым безработным, состоящим на учете в органах службы занятости». Гражданам официально напомнили о том, что с 1 октября 2020 года будут прекращены выплаты, которые были установлены на период пандемии коронавируса в качестве дополнительных мер социальной поддержки.

В областном управлении труда и занятости уточнили, что до 1 октября были продлены некоторые выплаты. Так, были сохранены выплаты на несовершеннолетних детей безработным родителям, опекунам, усыновителям и попечителям в размере 3000 рублей на каждого ребенка. Пока еще, до 1 октября, продолжают получать максимальное пособие, независимо от предыдущего дохода, индивидуальные предприниматели, прекратившие деятельность после 1 марта 2020 года.

В сентябре сохраняется и повышенный размер пособия по безработице (от 4500 до 12130 рублей) для граждан, которые утратили после 1 марта право на получение пособия по причине истечения срока его выплаты, и которым во время пандемии выплата была продлена в увеличенном размере. Всего этого с 1 октября уже не будет.

В ведомстве также пояснили, что в октябре для всех категорий безработных прежним станет порядок расчетов пособия: длительно неработавшие граждане, а также имеющие небольшой стаж на последнем месте работы и индивидуальные предприниматели с небольшим доходом в прошлом будут получать минимальное пособие в размере 1500 рублей в течение трех месяцев.

«Если человек уволен не за виновные действия и отработал в текущем году более 26 недель, пособие будет начислено пропорционально среднему заработку сроком на 6 месяцев, — объяснили в управлении. — В первые три месяца размер пособия составит 75 процентов от среднего заработка на предыдущем месте работы, следующие три месяца – 60 процентов».

Учитывая грядущие изменения, служба занятости просит безработных обратить внимание на областной банк вакансий. Сейчас в нем имеется информация о 7,4 тысячах свободных рабочих мест в Орловской области.

«Может быть, среди них есть «Ваша» вакансия, — следует из сообщения. — Служба занятости может направить вас на обучение востребованной профессии за государственный счет. При желании, если искомая вакансия нашлась за пределами вашего места жительства, можно воспользоваться услугой содействия в переезде и переселении».

ИА «Орелград»