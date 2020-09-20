Орловец, напавший на женщину в ее же доме, получил долгий срок

Облсуд отказал опасному преступнику в удовлетворении апелляционной жалобы.

Орловский областной суд поставил точку в уголовном деле о разбойном нападении, которое совершил житель Дмитровского района. Как пояснили в пресс-службе облсуда, апелляционная инстанция оставила без изменений приговор районного суда. Согласно ему злоумышленник ближайшие 7 лет и 6 месяцев проведет в колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 176 тысяч рублей.

Дерзкое преступление было совершено летом 2019 года. Было установлено, что житель Дмитровска ночью явился домой к своей знакомой. Гость оказался очень опасным. Чтобы женщина его не опознала, он надел маску с прорезями для глаз. Когда она открыла дверь, он втолкнул ее внутрь, повалил на пол и начал душить. Затем обмотал ей лицо тканью и связал руки и ноги проводом и скотчем.

Этого преступнику показалось мало. Он начал избивать хозяйку квартиры, угрожая ей убийством. В доме мужчина нашел 26 тысяч рублей наличными и две банковские карты. Угрозами он заставил потерпевшую сообщить ему пин-код. Затем с места преступления скрылся, оставив избитую женщину лежать на полу связанной.

«Действия нападавшего были квалифицированы как разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни, с незаконным проникновением в жилище, — уточнили в пресс-службе облсуда. — Задержали его примерно через два месяца».

На изменении приговора настаивала защита осужденного. В апелляционной жалобе была озвучена альтернативная версия случившегося. Адвокат пытался доказать, что у разбойника не было корыстного мотива. Мол, он действовал из мести, так как женщина якобы распространяла порочащие его сведения. Но суды двух инстанций к этой версии отнеслись скептически.

ИА «Орелград»