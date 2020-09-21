Долги за ЖКУ в Орловской области достигли 544 млн рублей

При этом почти все объекты, по отчетам, к зиме подготовлены.

В преддверии нового отопительного сезона в Орловской области сформировался крупный долг перед поставщиками ресурсов. Предприятия ЖКХ и бюджетные учреждения должны порядка полумиллиарда рублей. Самый большой по сумме долг – перед газовиками. Ситуацию обсудили на заседании профильного комитета Орловского облсовета. Депутаты не исключили, что поставщики могут просто «перекрыть вентиль».

Как рассказал представитель областного департамента ЖКХ, в текущем году на подготовку к отопительному сезону потратили почти 100 млн рублей. Большая часть этой суммы – 850 млн рублей — пошла на капремонт и реконструкцию сетей и оборудования. На сегодня 99,7% учреждений социальной сферы и 99,6% жилого фонда к приему тепла готово.

При этом стало известно, что задолженность за жилищно-коммунальные услуги в Орловской области составляет 544 млн рублей. 399 миллионов из них – долги за газ. По информации пока еще депутата облсовета Руслана Перелыгина, Орел должен 222 млн рублей.

— Каждый раз мы слушаем доклады о том, что область почти на 100% готова к отопительному сезону, но по факту видим, что долги за потребленные энергоресурсы растут , план-график погашения задолженностей не соблюдается. Город сейчас в серьезных долгах, основная причина такого положения, на мой взгляд, неэффективная работа чиновников, если так будет продолжаться, то в скором времени энергоснабжающие организации просто перекроют вентиль, пока им не заплатят, — написал депутат.

Напомним, ранее стало известно, что мэрия Орла готовится взять огромный кредит. Более 800 млн рублей потребовались областному центру на погашение долговых обязательств и финансирование дефицита бюджета.

ИА «Орелград»