Орел готовится взять громадный кредит

Городские власти уже начали поиск кредитора.

Администрация города Орла приняла решение о привлечении очередного коммерческого кредита. Соответствующее извещение уже опубликовано в государственной системе закупок. Прием заявок от потенциальных участников продлится до 9 октября 2020 года. Согласно конкурсной документации, власти областного центра намерены позаимствовать 807,63 миллиона рублей.

Деньги городу потребовались на погашение муниципальных долговых обязательств и финансирование дефицита бюджета Орла. Чиновники готовы оформить сделку в виде одной кредитной линии с лимитом выдачи в вышеуказанной сумме на срок 365 дней. Процентная ставка для расчета начальной максимальной цены контракта была установлена в размере 5,25 процента годовых. Рассчитали ее очень просто: взяли ключевую ставку Центробанка России, которая составляет 4,25 процента, и прибавили к ней ровно 1 процент.

Таким образом, начальная максимальная цена контракта установлена в размере 42,4 миллиона рублей – такую сумму банк, предоставивший кредит городу Орлу, заработает на процентах за год. Впрочем, найдутся ли желающие выдать кредит на таких условиях, большой вопрос. При составлении конкурсной документации чиновники делали запросы в кредитные организации.

Выяснилось, что на данный момент ставки по подобным займам в банках варьируются от 7,79 до 8,45 процента. С другой стороны, кредитовать администрации всегда очень надежно, поскольку в этом случае даются бюджетные гарантии погашения обязательств.

ИА «Орелград»

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