Орловский расчленитель получил 14 лет тюрьмы

21.9.2020 | 19:43 Новости, Происшествия

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Он до смерти забил жертву гвоздодером

Суд в Орловской области приговорил 47-летнего мужчину к 14 годам тюрьмы за убийство односельчанина. Об этом сообщили Следственный комитет и прокуратура региона.

Инцидент произошел в ноябре 2019 года в деревне Отрада Глазуновского района. В тот день убийца был пьян. Он нанес «не менее 7 ударов» по голове 40-летнего односельчанина металлическим гвоздодером.

Чтобы скрыть следы убийства, изверг расчленил тело, вынес их в поле на окраину деревни и захоронил.

«Благодаря грамотно проведенной работе следователей и оперативных сотрудников в кратчайшие сроки удалось установить и задержать лицо, совершившее преступление. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 14 лет  лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима,  а также дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев», — говорится в сообщении СК.

ИА «Орелград»

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