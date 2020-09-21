Орловский расчленитель получил 14 лет тюрьмы

Он до смерти забил жертву гвоздодером

Суд в Орловской области приговорил 47-летнего мужчину к 14 годам тюрьмы за убийство односельчанина. Об этом сообщили Следственный комитет и прокуратура региона.

Инцидент произошел в ноябре 2019 года в деревне Отрада Глазуновского района. В тот день убийца был пьян. Он нанес «не менее 7 ударов» по голове 40-летнего односельчанина металлическим гвоздодером.

Чтобы скрыть следы убийства, изверг расчленил тело, вынес их в поле на окраину деревни и захоронил.

«Благодаря грамотно проведенной работе следователей и оперативных сотрудников в кратчайшие сроки удалось установить и задержать лицо, совершившее преступление. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев», — говорится в сообщении СК.

ИА «Орелград»