В Орле открыли «Стену памяти»

21.9.2020 | 19:38 Новости, Общество

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Мемориал расположился возле МФЦ

В центре Орла 21 сентября открыли «Стену памяти» — мемориал с фотографиями жителей региона, участвовавших в Великой Отечественной войне. Стена разместилась у дома №1 по улице Ленина возле здания МФЦ.

Мемориал представляет собой коллаж из тысячи фотографий людей, защищавших Орловщину и всю Россию от немецких захватчиков. Из лиц фронтовиков собрана фотография, сделанная в 1943 году при освобождении Орла. Рядом с коллажом установлены гранитные плиты с именами всех героев снимков.

Почетным гостем мероприятия стал ветеран ВОВ 100-летний Абрам Миркин. Он поблагодарил всех причастных к созданию мемориала. Меценатом проекта выступил вице-спикер орловского облсовета Сергей Потемкин.

«Сегодня мы с гордостью говорим о том, что наши отцы, деды и прадеды с достоинством прошли выпавшие на их долю испытания! «Стена памяти» — дань их подвигу, олицетворение нашей благодарности Героям Великой Отечественной войны. Дорогие друзья! Убеждён, что этот монумент непременно станет одной из достопримечательностей областного центра», — сказал на открытии спикер облсовета Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»

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