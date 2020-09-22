В Орле объявили о снижении напряженности на рынке труда

Дополнительные меры позволили немного сократить уровень безработицы.

Управление труда и занятости Орловской области сообщило о том, что за последний месяц количество зарегистрированных в регионе безработных снизилось с 13 212 до 12 809 человек. Снижение уровня безработицы произошло впервые за полгода. Чиновники надеются, что тенденция получит продолжение. Большие надежды возлагаются комплекс дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда.

Он был утвержден постановлением правительства РФ в июле 2020 года. Этот механизм предусматривает оказание помощи гражданам через финансовую поддержку работодателей. Для этого регионы принимают собственные нормативные акты. Орловская область потратит на дополнительные меры 21,2 миллиона рублей. Впрочем, вклад региона составит всего 1 процент, а остальные средства – из федерального бюджета.

«Комплекс мер гарантирует работодателям возмещение расходов на частичную оплату труда при организации оплачиваемых общественных работ, участниками которых могут быть как признанные в установленном порядке безработные, получающие пособие по безработице, так и ищущие работу граждане, обратившиеся за помощью в центры занятости, — пояснили в управлении труда и занятости. — Кроме того, предусматривается возмещение расходов работодателю при организации временной занятости для работников, находящихся под риском увольнения».

Еще в августе правительство Орловской области утвердило порядки предоставления субсидий. Так, для работодателя ее размер составит не более трех величин МРОТ на каждого работника, увеличенной на сумму фактически выплаченных страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Кроме того, до конца года на общественные работы в рамках дополнительных мероприятий планируется трудоустроить более 320 безработных, на временные работы — 125 работников, находящихся под риском увольнения.

«Уже сейчас с организациями региона заключены соглашения, согласно которым участие во временной занятости примут 106 работников, находящихся в простое или неполной занятости и 76 граждан, которых трудоустроят на оплачиваемые общественные работы, — уточнили в управлении. — В рамках общественных работ, кроме традиционного благоустройства и уборки территорий и помещений, запланированы также вспомогательные работы по делопроизводству, интервьюирование и другие виды работ, не требующие высокой квалификации».

ИА «Орелград»