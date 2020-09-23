Число жертв COVID-19 на Орловщине достигло 125

23.9.2020 | 10:26 Новости, Общество

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За сутки скончались еще два человека

Число погибших от коронавируса в Орловской области достигло 125, сообщили в федеральном оперативном штабе. За последние сутки умерли еще два человека.

Вместе с тем COVID-19 подтвердился еще у 53 жителей региона, количество случаев достигло 8181. Выздоровели 6527 человек (+52 за день).

В целом по России число случаев коронавируса выросло до 1 122 241, за сутки диагноз подтвердился у 6431 человека. Из них 1557 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии умерли 19 799 человек, выздоровели 923 699.

ИА «Орелград»

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