На Орловщину привезли 80 доз вакцины от коронавируса

23.9.2020 | 10:35 Новости, Общество

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Всего в регионе ожидают получить 700 доз для прививок.

В Орловской области ждут около 700 доз отечественной вакцины от коронавируса Спутник V. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на правительство региона. 80 доз на Орловщину уже поступили.

Как уже писал «Орелград», по состоянию на утро 23 сентября в Орловской области подтверждено 8181 случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии выздоровели 6527 человек, умерли 125.

Как пишет издание, в Липецкой области, где заразились около 5,8 тысяч человек, ждут 1 тысячу доз вакцины. В Курской области, где с начала пандемии заразились около 7,7 тысяч жителей, ждут партию в 1100 вакцин.

При этом СМИ указывает, что сегодня эксперты не видят необходимости возвращать строгие ограничения, как это было весной, и отмечают, что иммунитет после начала массовой вакцинации формируется около месяца.

ИА «Орелград»

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