Под Орлом нашли 125 дорог-фантомов

Право собственности на данные объекты не оформлено.

Дороги, которые как бы никому не принадлежат, были обнаружены на территории Глазуновского района. Их выявили аудиторы Контрольно-счетной палаты Орловской области, которые проверили бюджетную отчетность местных властей. Сообщается, что в нарушение статьи 4 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» право собственности не зарегистрировано на 125 автомобильных дорог.

Речь идет о дорогах общего пользования местного значения, общая протяженность которых составляет 213,08 километра. В КСП пояснили, что технические паспорта на указанные объекты отсутствуют. Это является нарушением целого ряда законов, в том числе законов «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ» и «О безопасности дорожного движения». Кроме того, отсутствие паспортов нарушает министерские инструкции и приказы.

Информация об этом уже направлена не только губернатору Андрею Клычкову, но и в прокуратуру Орловской области. Добавим, что общий объем проверенных средств составил 224,1 миллиона рублей. Анализ начисления, оплаты и контроля взыскания неналоговых доходов показал, что полномочия, установленные статьей 160.1 Бюджетного кодекса РФ, в районе реализовывались не в полном объеме.

ИА «Орелград»