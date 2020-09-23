Пьяного водителя из Орла отправили в тюрьму почти на 2 года

Мужчина сел за руль в нетрезвом виде, будучи осужденным по уголовной статье.

Очередное дело в отношении «пьяного водителя» рассмотрел Советский районный суд города Орла. Перед ним предстал мужчина, который ранее неоднократно был судим за различные преступления против собственности. В частности, в Брянской области его несколько раз признавали виновным в совершении краж и грабежей. Представал он и перед орловскими судами, в том числе за повторную пьяную езду. Тогда ему дали 10 месяцев лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

Однако не прошло и года с момента назначения данного наказания, как осужденный вновь попался пьяным за рулем. Было установлено, что он вышел из квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина распивал там спиртное в компании приятеля, а затем взял у него ключи от его автомобиля, сел за руль и отправился в поездку по областному центру.

На одной из улиц Советского района около 22 часов автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС. Они увидели, что водитель пьян, и тут же отстранили его от управления. Мужчина прошел освидетельствование, показавшее, что концентрация спирта в его крови почти в 10 раз превышала максимально допустимую.

Свою вину подсудимый признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года. Однако затем это наказание было присоединено к наказанию по предыдущему приговору. В результате «пьяный водитель» получил 1 год и 9 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он должен в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»