В Орле иномарка сбила пешехода

Пострадавший переходил дорогу не по «зебре».

Вчера, 22 сентября в Орле произошло ДТП с пешеходом. 44-летний мужчина переходил дорогу не по пешеходному переходу и попал под колеса иномарки.

Авария произошла около 20.30. В это время на улице уже темно. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, 46-летний водитель «Тойоты Камри» двигался по Московскому шоссе со стороны улицы Металлургов в направлении Рощинской. В районе дома №161 он наехал на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля.

В ведомстве рассказали, что в результате ДТП пешеход получил травмы. Его увезли в больницу им. Семашко, но после осмотра медиков отпустили.

ИА «Орелград»