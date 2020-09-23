В Орле иномарка сбила пешехода

23.9.2020 | 9:38 Новости, Происшествия

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Пострадавший переходил дорогу не по «зебре».

Вчера, 22 сентября в Орле произошло ДТП с пешеходом. 44-летний мужчина переходил дорогу не по пешеходному переходу и попал под колеса иномарки.

Авария произошла около 20.30. В это время на улице уже темно. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, 46-летний водитель «Тойоты Камри» двигался по Московскому шоссе со стороны улицы Металлургов в направлении Рощинской. В районе дома №161 он наехал на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля.

В ведомстве рассказали, что в результате ДТП пешеход получил травмы. Его  увезли в больницу им. Семашко, но после осмотра медиков отпустили.

ИА «Орелград»

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