В Орловской области уравняют налоги для иностранцев и россиян

Правительство рассчитало новый «трудовой» коэффициент на 2021 год.

Правительство Орловской области разработало проект закона «Об установлении на 2021 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда». Он необходим для регулирования налогообложения доходов иностранцев, работающих в нашей стране. Напомним, федеральное законодательство разрешает юрлицам и ИП трудоустраивать иностранцев на основании патента.

Налоговый кодекс РФ для таких трудовых мигрантов предусматривает механизм расчета фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц. На период действия патента они составляют 1200 рублей в месяц. Однако это гораздо меньше, чем платят НДФЛ россияне, поскольку для них этот налог составляет 13 процентов от заработка.

По прогнозам правительства, в Орловской области в 2021 году средняя зарплата составит 32 250 рублей. Следовательно, прогнозная величина налога на доходы физических лиц, исчисленного по ставке 13 процентов от среднего уровня зарплаты в регионе, составит 4 192,5 рубля. Это в 3,5 раза больше, чем фиксированный авансовый налоговый платеж для иностранного работника.

Чтобы устранить эту разницу, фиксированные платежи иностранцев индексируются на коэффициент-дефлятор и на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда. Последний ежегодно утверждается властями регионов. В данном случае областное правительство предложило ввести коэффициент на 2021 год в размере 1,87.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, это позволит приблизить величину налога, уплачиваемого иностранными гражданами к сумме налога на доходы физических лиц, уплачиваемого российскими гражданами. То есть будет способствовать равной налоговой нагрузке в 2021 году на иностранцев, работающих в России на основании патента, и граждан Российской Федерации.

«Данное обстоятельство позволит увеличить конкурентоспособность российских граждан на рынке труда имеющих профессии, которые не требуют высокой квалификации», — считают областные чиновники.

Правительственный законопроект будет передан на рассмотрение депутатам Орловского облсовета. Его авторы уверяют, что в нем «отсутствуют положения, способствующие проявлению коррупции».

ИА «Орелград»