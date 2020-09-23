Залогин: в кардиологии больницы им. Семашко есть больные с COVID-19

Орловские власти уверяют, что среди медиков очагов заболевания коронавирусом нет.

Глава областного департамента здравоохранения Иван Залоги подтвердил, что в кардиологическом отделении больницы им. Семашко в Орле есть больные коронавирусом. Ранее жена медика из этой больницы Елена Шураева написала в Сети, что одно из отделений закрыто на карантин из-за COVID-19.

На брифинге для СМИ сегодня, 23 сентября Иван Залогин подствердил, что в кардиологии больницы им.Семашко действительно есть «несколько пациентов с положительными тестами». По информации чиновника, в отделении «на несколько дней прекратили прием пациентов». При этом Залоги не уточнил, с какого числа объявлен карантин и действует ли он сейчас. Глава департамента лишь отметил, что «ситуация под контролем Роспотребнадзора».

21 сентября Елена Шураева рассказала на свой странице в соцсети, что отделение 1 кардиологии больницы им. Семашко закрыто на карантин. «Количество больных COVID-19 в чистой зоне большое. Вот вам и боксы и обсерваторы», — написала она.

По словам Залогина, очагов заболевания среди медиков в области сегодня нет. «Но, учитывая, что у нас идет плановая и экстренная госпитализация, созданы обсерваторы, где больные ждут результатов тестов на коронавирус, мы ежедневно регистрируем положительные результаты», — уточнил чиновник.

ИА «Орелград»