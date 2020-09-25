Пандемия COVID-19 отпугнула от Орла половину туристов

Поток туристов в Орловскую область сократился более чем вдвое.

Довольно грустную статистику обнародовал Орелстат. Сотрудники этого учреждения проанализировали ситуацию в туристической сфере. Повод был хороший — 27 сентября во всем мире отмечается День туризма. Но Орловской области явно не до праздничных мероприятий. Пандемия новой коронавирусной инфекции больно ударила по туристической сфере региона и фактически отпугнула потенциальных гостей.

На это указывает простое сравнение показателей. Так, 2019 году в орловских гостиницах и организациях гостиничного типа побывало 130 тысяч человек. Из них 5,4 тысячи были иностранными гражданами. Кстати, в Орелстате подметили, что из иностранцев чаще всего в Орел приезжали туристы из Беларуси (1,4 тысячи человек) и Украины (1,3 тысячи человек).

В первой половине 2020 года количество зарегистрированных в орловских гостиницах и прочих подобных организациях туристов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилось в 2,3 раза. При этом средняя продолжительность проживания в гостиницах снизилась в 3,6 раза. Она составила 56 тысяч так называемых человеко-ночевок.

Отметили статистики и спад числа иностранных гостей — в 2,9 раза. В целом, в этом году иностранцев в Орле побывало на 2 тысячи человек меньше, чем годом ранее. Доходы гостиниц по сравнению с первой половиной 2019 года сократились в 2,8 раза и составили всего лишь 125,4 тысячи рублей.

«Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на экономику региона, а сфера туризма пострадала в большей степени, — резюмируют в Орелстате. — Ограничительные меры, введенные как на всей территории Российской Федерации, так и в Орловской области, привели к значительному сокращению потока туристов».

Напомним, ранее областные власти объявили о старте проекта, призванного привлечь в регион туристов. Речь идет о «Бирюзовом кольце России», в которое планируют объединить города Ливны, Болхов и Малоархангельск.

ИА «Орелград»