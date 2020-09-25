В Орле судят еще одного посредника во взятках в ОГУЭТ

25.9.2020 | 9:43 Новости, Общество

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Молодой человек приносил деньги проректору института.

В Орле судят местного жителя, который попался на передачи взятки проректору ОГУЭТ. Обвиняемый действовал в интересах некоего студента вуза.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, с апреля по июнь 2018 года орловец передал проректору института взятку в 29 000 рублей. благодаря этим деньгам один из студентов вуза рассчитывал получить положительные оценки в «зачетку», а также благополучно сдать итоговый госэкзамен и защитить диплом.

Суд назначил посреднику во взятке штраф в размере 400 000 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу, уточнили в прокуратуре. Также сообщается, что уголовное дело в отношении проректора также находится на рассмотрении в Советском суде.

Как уже писал «Орелград», ранее по аналогичному делу силовики задержали жительницу Орла, которая в 2018 году помогла студенту и проректору ОГУЭТ договориться о передаче взятки на ту же сумму — 29 000 рублей. Взамен на деньги учащийся должен был получить положительные оценки за предметы.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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