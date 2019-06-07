Орловчанка договорилась с проректором ОГУЭТ о взятке и поплатилась

7.6.2019 | 15:16 Новости, Общество

На нее завели уголовное дело

Следственный комитет и ФСБ задержали жительницу Орла, которая была посредницей при передаче взятки проректору ОГУЭТ. Об этом сообщили в орловском следственном управлении СКР.

По версии следствия, в 2018 году женщина помогла студенту и проректору договориться о передаче 29 тысяч рублей. Взамен на деньги учащийся должен был получить положительные оценки за предметы.

Коррупционное дело проректора ОГУЭТ расследуется отдельно, процесс находится на завершающей стадии.

ИА «Орелград»

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