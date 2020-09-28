Экс-директора АИЖК Кочергина обвинили в хищении 136 млн рублей на «Титанике»

28.9.2020 | 17:06 Новости, Общество

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Суммарные претензии силовиков к топ-менеджеру достигли 229 млн рублей

Экс-директора «АИЖК Орловской области» Сергея Кочергина обвинили в хищении 136 млн рублей, выделенных на строительство многопрофильного медицинского центра (ММЦ) на бульваре Победы в Орле, в народе именуемого «Титаником». Об этом сообщила прокуратура Орловской области.

Ведомство полагает, что Кочергин украл деньги через подконтрольную ему фирму «АСК Инжиниринг». Общие претензии силовиков к экс-главе АИЖК достигли 229 млн рублей – ещё 93 млн рублей он похитил на строительстве многоэтажки в жилом комплексе «Зеленый берег» на улице Панчука, считает прокуратура.

В сообщении отмечается, что прокурор Орловской области Владислав Малкин посетил ММЦ. Вместе с ним здание осмотрели зампреды правительства региона Вадим Тарасов и Игорь Тиньков, глава облздрава Иван Залогин и представитель «Орелгосзаказчика». Малкин обратил внимание чиновников на активизацию дела «Титаника», результатом этого стало задержание гендиректора компании-подрядчика «Союзинформ». Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сейчас бизнесмен находится под стражей.

ИА «Орелград»

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