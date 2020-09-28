Глава «Зеленой рощи» показал фингал под глазом.  Орловцы захотели восстановить симметрию

28.9.2020 | 18:37 Новости, Общество

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Михаила Панченко не пожалели.

В Сети обсуждают синяк, «украсивший» правый глаз директора Орловской корпорации развития. Михаил Панченко, который по совместительству руководит «Зеленой рощей» — регоператором по обращению с отходами, недавно поделился в соцсети фотографией своего довольного лица с подбитым глазом. Ничего, кроме недоумения, этот пост чиновника не вызвал.

Так, общественный активист Елена Шураева уверена, что с такими руководителями «ни развития, ни уборки мусора нам не дождаться». Шураева рассказала, что ее фирма по производству медоборудования заключила договор с  «Зеленой рощей», в соответствии с которым 5 числа каждого месяца регоператор должен вывозить мусор.

— Сегодня 28 сентября. Ни в августе, ни в сентябре мусор у нас не вывозили! Собаки постоянно растаскивают мусор из переполненных контейнеров! Мы неоднократно звонили диспетчеру, писали на сайт, писали на электронную почту — безрезультатно. Наша заявка принимается, но мусор так и не вывозится! При этом «Зеленая роща» исправно шлет счета и акты выполненных работ! Я от всей души хочу пожать руку тому, кто поставил этот фингал управляющему. И не была бы женщиной, с удовольствием восстановила бы симметрию, — написала Шураева на своей странице в соцсети.

Как уже писал «Орелград», Панченко взялся руководить «Зеленой рощей» после скандального увольнения Александра Ворожбита. Корпорация развития Орловской области является учредителем регоператора по обращению с ТКО в регионе.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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