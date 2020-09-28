Контракт на реконструкцию моста во Мценске могут расторгнуть

Переправу через Зушу делает та же фирма, что начинала ремонт моста «Дружба» в Орле.

Администрация Мценска ведет претензионную работу по контракту на реконструкцию Стрелецкого моста. Об этом рассказал в соцсети губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Ранее в Instagram главы региона написал местный житель, который рассказал, что после августовского визита Клычкова работы на мосту остановились. Напомним, два месяца назад уже было известно, что на объекте идет отстаивание по срокам. Тогда губернатор поручил профильному департаменту держать ситуацию на контроле и мониторить процесс каждую неделю. В итоге сегодня контракт оказался на грани расторжения.

Как уже писал «Орелград», мост через Зушу во Мценске 1962 года постройки из-за аварийного состояния закрыли в 2009 году. Ремонтировать его начали лишь в 2016-м за счет средств федеральной системы «Платон». Росавтодор выделил на реконструкцию переправы 268 млн рублей. Первым подрядчиком стала компания «Строймост» (г. Курск). Уже в 2018 году власти подали на фирму в суд, требуя вернуть неотработанный аванс в размере более 20 млн рублей. Тогда же контракт с этим подрядчиком расторгли. Ремонтировать мост по новому контракту стали ООО «Региональные газораспределительные сети», которое начинало делать мост «Дружбы» в Орле.

ИА «Орелград»