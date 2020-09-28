Муромскому прочат пост советника Клычкова

28.9.2020 | 11:34 Важное, Новости, Общество

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Экс-глава администрации Орла может стать советником губернатора.

Бывший глава администрации Орла Александр Муромский может стать новым советником губернатора Андрея Клычкова. Об этом сообщил «ОрелТаймс» со ссылкой на собственные источники в облправительстве.

Сообщается, что приказ о назначении Муромского еще не подписан. Также неизвестно, чем именно он будет заниматься в команде губернатора.

Как уже писал «Орелград», Муромский возглавил администрацию Орла в середине 2017 года. До этого он был первым заместителем сити-менеджера. Его предшественник Андрей Усиков тогда перешел на работу в правительство области.

Должность сити-менеджера Орла Муромский покинул сразу после выборов в горсовет. Напомним, в Орле по инициативе Клычкова поменялась структура городской власти. Функции мэра и председателя горсовета теперь разъединены. Первого будут выбирать депутаты городского парламента на конкурсной основе. А председателем горсовета, которого теперь выбирают из числа народных избранников, снова стал Василий Новиков.

Фаворитом на пост мэра Орла является Юрий Парахин, глава Орловского района.

ИА «Орелград»

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