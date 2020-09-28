У Клычкова появился новый заместитель

Место уволившегося Максима Истомина занял новый кадр.

У губернатора Орловской области Андрея Клычкова появился новый заместитель — руководитель представительства региона при правительстве РФ. Им стал некий Антон Старосельский. Официальных сообщений о новом назначении в правительстве региона пресс-служба не делала. О кадровых перестановках говорит лишь смена фамилии чиновника на сайте облправительства.

В Интернете есть информация о полном тезке нового орловского замгубернатора. Так, Антон Старосельский с 2002 года работал начальником аппарата председателя Внешэкономбанка. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Как уже писал «Орелград», в начале сентября стало известно, что руководитель представительства региона при правительстве РФ Максим Истомин ушел в отставку. Главной функцией чиновника на этой должности является обеспечение взаимодействия главы и правительства Орловской области с федеральными органами власти и организациями Москвы.

ИА «Орелград»