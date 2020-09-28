В Орле оценили, насколько стало дороже жениться

Эксперты посчитали, как изменились цены на праздничные атрибуты.

В Орловском отделении ЦБ посчитали, насколько за год изменились цены на товары, необходимые для свадебного торжества. Как выяснилось, по сравнению с прошлым годом сильнее всего подорожали обручальные кольца. В целом каждый товар из праздничного перечня стал чуть дороже из-за использования импортных материалов, «коронавирусных» требований и пр.

Так, мужской костюм по сравнению с августом 2019-го стал дороже всего на 0,6%. Мужская сорочка выросла в цене чуть больше — на 2,2%, что связано с увеличением издержек производителей после введения требования об обязательной маркировке на одежду. А вот обувь для жениха стала даже дешевле – кожаные мужские туфли упали в цене на 2,5% из-за увеличения предложения со стороны отечественных производителей, пояснили в реготделении ЦБ.

Что касается наряда невесты, выяснилось, что сшить свадебное платье орловским девушкам обойдется несколько дороже, чем в прошлом году. Если сами ткани выросли в цене незначительно — всего на 0,3%, то мастера за свою работу стали брать больше почти на 3%.Цена на кожаные модельные туфли для орловской невесты опустилась на 1% — также сказалось увеличение предложения отечественных производителей. А вот услуги стилиста подорожали: ценник на создание свадебной дамской прически поднялся почти на 7%, мастеров маникюра – на 4,6%. «Дело в том, что для оказания этих услуг необходимы импортные материалы, которые выросли в цене на фоне ослабления рубля», — пояснили эксперты.

За год свадебный банкет стал дороже на 3,2%. «Виной тому пандемия: в условиях соблюдения профилактических мер рестораторы несут дополнительные затраты, связанные с дезинфекцией помещений», — говорят специалисты. Стоимость свадебного торта подросла на 6,6%. Стал дороже и букет невесты: в среднем — на 3,4%. А вот обручальные кольца за минувший год подорожали на целых 18,2% из-за повышения мировых цен на золото.

По информации Банка России, годовая инфляция в Орловской области в августе 2020 года составила 3,9%. В августе прошлого года она была зафиксирована на уровне 4,4%.

ИА «Орелград»