Жители Орла ежемесячно платят более 1 млрд рублей налогов

Налоговики подсчитали сборы в областном центре.

Как сообщает управление ФНС России по Орловской области, в текущем году за восемь месяцев на территории Орла в консолидированный бюджет РФ было собрано свыше 10 миллиардов рублей налогов и сборов. То есть в среднем орловцы платят в бюджетную систему по 1,25 миллиарда рублей ежемесячно.

В налоговой службе отметили, что показатель вырос на 13,5 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В Орле было собрано на 1,3 миллиарда рублей больше, чем годом ранее. При этом в федеральный бюджет поступило около 2,9 миллиарда рублей. Кстати, это на 67,4 процента выше прошлогоднего уровня. Рост показателя специалисты объясняют увеличением в 1,8 раза поступлений по НДС. Сборы по этому налогу составили 2,5 миллиарда рублей.

«В территориальный бюджет поступило налогов 7,7 миллиарда рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 71,1 миллиона, — добавили в управлении ФНС.- Положительная динамика сложилась по налогу на прибыль, платежи которого возросли на 68,4 миллиона рублей и составили почти 1,8 миллиарда, а также по НДФЛ, платежи которого возросли на 158,6 миллиона и составили более 3,8 миллиарда рублей».

Впрочем, сама областная столица от роста показателей почти ничего не выиграла. По сведениям УФНС, в городской бюджет за 8 месяцев 2020 года поступило чуть более 1 миллиарда рублей, то есть примерно десятая часть того, что было собрано. В основном, казну пополняли сборы по НДФЛ, составившие 762,9 миллиона рублей.

ИА «Орелград»