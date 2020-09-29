Еще 60 орловцев заразились коронавирусом

Общее число случаев достигло 8518

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 8518, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки диагноз подтвердился у 60 человек. Это максимум с середины августа, когда случилась вспышка в Богдановском доме-интернате. Если не считать её, то Орловская область обновила трехмесячный максимум по заражениям за день.

Вместе с тем выздоровели 117 человек, количество победивших вирус достигло 6908. Число летальных исходов выросло до 128 — еще один человек скончался за сутки.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 1 167 805. За сутки диагноз подтвердился у 8232 человек, из которых 2274 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 952 399 человек, умерли 20 545.

ИА «Орелград»