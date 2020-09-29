Мэрия Орла определилась с подрядчиком на ремонт Красного моста

Реконструировать объект будет московская компания.

Заниматься реконструкцией Красного моста в Орле будет компания «Флан-М» из Москвы. Эта фирма стала единственной, кто подал заявку на очередной объявленный властями конкурс. С «Флан-М» планируют заключить госконтракт почти на 1,5 млрд рублей как с единственным поставщиком.

Как уже писал «Орелград», «Флан-М» с уставным капиталом 10 тысяч рублей уже выигрывал конкурс на ремонт Красного моста, но итоги ауцкциона аннулировали по требованию УФАС. Судя по материалам сайта госзакупок, на этот раз «Флан-М» предложила сделать мост за 1,496 млрд рублей. Эта сумма равна начальной (максимальной) цене контракта. Из-за того, что у московской фирмы не было конкурентов, комиссия признала конкурс несостоявшимся. Власти планируют заключить госконтракт с единственным участников, так как его заявка соответствовала всем требованиям.

Напомним, проект реконструкции моста за 49 млн рублей разработала питерская компания. Согласно ему, на время ремонта движение по мосту перекроют на 1,5 года. По условиям контракта, ремонт Красного моста должен начаться с 30 ноября 2020 года. Срок окончания работ — 18 ноября 2022 года.

ИА «Орелград»