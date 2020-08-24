Ремонтировать Красный мост в Орле будут москвичи

Госконтракт на 1,5 млрд рублей получит фирма с уставным капиталом 10 тысяч рублей.

Мэрия Орла определилась с подрядчиком на ремонт Красного моста. Четвертый по счету электронный аукцион признан состоявшимся. Госконтракт на почти 1,5 млрд рублей получит «Строительная компания ФЛАН-М» из Москвы.

Итоги электронного аукциона подвели 20 августа. Участвовала в нем лишь одна компания, заявку которой власти признали соответствующей требованиям законодательства и условиям торгов.

Заказчиком работ является МКУ «Управление капитального строительства г. Орла». Согласно условиям будущего контракта, работы подрядчика будут оплачивать в три этапа: в 2020 году — 283 млн рублей, в 2021 году – 795, 2 млн рублей, на 2022 год – 418,4 млн рублей.

Напомним, предыдущие аукционы признавались несостоявшимися из-за того, что на них никто не заявлялся. Дело в том, что Красный мост – объект культурного наследия. Проводить какие бы то ни было работы на нем может только организация с соответствующей лицензией.

По данным налоговой, «Строительная компания ФЛАН-М» зарегистрирована в Москве в 2015 году с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Это минимальная сумма, которую можно вложить для открытия бизнеса. Основной вид деятельности компании – строительство жилых и нежилых зданий. А дополнительно фирма имеет право заниматься оптовой торговлей и «деятельностью в области архитектуры, связанной с созданием архитектурного объекта».

Уже известно, что археологические работы и перенос коммуникаций подрядчик планирует начать в конце 2020 года. Мост на ремонт закроют в 2021 году.

ИА «Орелград»