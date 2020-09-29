Орловские школы пока не будут переводить на «дистанционку»

29.9.2020 | 9:24 Новости, Общество

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Хотя число закрытых на карантин классов растет.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что пока не видит оснований переводить орловских школьников на дистанционное обучение. Тем временем, за неделю количество закрытых на карантин классов увеличилось на 5.

Вчера, 29 сентября Клычков рассказал в соцсети, что в 15 школах области закрыты 29 классов. Как уже писал «Орелград», неделей ранее глава департамента образования Татьяна Крымова говорила, что из-за подъема сезонной заболеваемости не учатся 24 класса.

По словам Клычкова, на сегодня у 40 орловских школьников подтвержден  коронавирус. Этот же диагноз поставили 11 дошколятам. Еще более 5 000 детей болеют ОРВИ и гриппом.

Из 296 дошкольных учреждений в регионе полностью  на карантин закрыли одно. Также закрыты по одной группе еще в трех детсадах. Что касается сузов, то в одном техникуме закрыта одна группа, рассказал глава региона.

На вопрос пользователей, готовят ли власти переход на «дистанционку», Клычков ответил, что пока к этому нет оснований.

ИА «Орелград»

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