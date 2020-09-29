Орловский закон не вписался в Бюджетный кодекс РФ

Закон об оценке налоговых льгот пришлось срочно отменять.

Депутаты Орловского облсовета рассмотрели проект признания утратившим силу Закона Орловской области «Об оценке бюджетной, социальной и экономической эффективности налоговых льгот, устанавливаемых отдельным категориям налогоплательщиков». Как следует из пояснительной записки, он морально устарел и более «не соотносится с едиными механизмами оценки налоговых расходов, внедряемых на всей территории страны».

Дело в том, что недавно вступили в силу поправки, внесенные в Бюджетный кодекс РФ. В частности, в нем появилась новая статья «Перечень и оценка налоговых расходов». Ранее в Орловской области уже был отредактирован закон «О бюджетном процессе». Функции по оценке налоговых льгот перешли к правительству области.

Тем самым, отпала необходимости законодательного основания для проведения ежегодной оценки эффективности налоговых расходов, следовательно, и сам закон об этом больше не нужен. Несмотря на это, на прошедшем заседании облсовета заместитель губернатора по экономике и финансам Вадим Тарасов выступил перед депутатами с докладом об эффективности предоставленных налоговых льгот.

Краткую версию этот отчета опубликовала парламентская пресс-служба. Вадим Тарасов отметил, что «система поддержки инвестиционной активности этими методами дает эффект в виде увеличения объемов производства, количества рабочих мест и поступлений в бюджетную сферу».

Так, в 2019 году совокупный объем инвестиций организаций, получивших льготы, составил 8,418 миллиарда рублей. За год ими было создано 605 высокопроизводительных рабочих мест, а объем уплаченных в консолидированный бюджет региона налогов превысил 930 миллионов рублей и вырос по отношению к 2018 году на 165 миллионов.

«На мой взгляд, самый важный эффект от предоставления налоговых льгот — это то, что создаются новые рабочие места, идут поступления в наш бюджет, — считает Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов. — Если мы не будем, в том числе в таком виде оказывать помощь и поддержку организациям, невозможно будет говорить об их развитии и о привлечении новых инвесторов в регион. А наша область должна оставаться инвестиционно привлекательной».

ИА «Орелград»