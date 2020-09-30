Драка девушек в Орле попала на видео

Очевидцы сняли «досуг» молодежи в Северном районе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Город Орёл (@gorod.orel) 29 Сен 2020 в 1:20 PDT

Жительница Орла сняла на видео то, как проводит свободное время молодежь в Северном районе. В кадр попала драка девушек.

«Северный район, детки на прогулке. Родители, вы куда смотрите» — так автор видео подписала пост в одной из соцсетей.

Действие происходит, судя по всему, во дворе жилого дома. На кадрах видна компания молодых людей, на вид лет 15-ти. Две девушки увлеченно дерутся, таская друг друга за длинные волосы. Одна из зрительниц их активно подбадривает. Парни держатся в сторонке. Когда они видят, что происходящее кто-то снимает, один из них отходит подальше и пытается спрятать лицо. Снимает драку и кто-то из зрителей.

Голос за кадром на вопрос ребят «Зачем вы снимаете?» отвечает: «Родителям вашим покажу». Не исключено, что такие «забавы» проходят в этом дворе не первый раз и порядком поднадоели местным жителям.

ИА «Орелград»