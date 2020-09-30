На Комсомольской в Орле перевернулась «Лада Гранта»

30.9.2020 | 10:24 Новости, Происшествия

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Водитель авто получил травмы.

Вчера, 29 сентября около 22.00 в Орле произошло ДТП. Водитель одной из машин совершил неудачный маневр, а попытка его «исправить» закончилась тем, что авто врезалось в забор и «легло» на бок.

Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, 31-летний водитель «Лады Гранта» ехал по улице Комсомольской со стороны переулка Карачевского. В районе дома №234 по Комсомольской мужчина решил перестроиться в другой ряд. При этом он зацепил ехавшую справа «Шкоду Октавиа», за рулем которой был 47-летний водитель. После столкновения со «Шкодой» «Лада» врезалась в забор и опрокинулась.

Водитель отечественного авто в аварии пострадал не сильно: после осмотра медиков его отпустили, рассказали в ведомстве.

ИА «Орелград»

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