Орловец хранил в гараже тысячи литров «левого» алкоголя

На него завели уголовное дело.

Во Мценском районе в гараже местного жителя полицейские обнаружили целый склад немаркированной алкогольной продукции. Бочки и бутылки стали уликами в уголовном деле.

На незаконном бизнесе по розливу и продаже фальсификата попались двое мужчин 47 и 36 лет. В гараже у одного из них полицейские обнаружили десять 200-литровых бочек со спиртосодержащей жидкостью, которую направили на экспертизу. А дома у мужчины нашли 2700 бутылок водки. Алкоголь был разлит в бутылки объемом 0,5 и 0,7 литра, на которых имеются этикетки шести известных марок водки. Также обнаружено и изъято более 1000 бутылок коньяка двух торговых марок.

На мужчин засели уголовное дело за приобретение и реализацию немаркированной алкогольной продукции.

— Санкция данной статьи в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового, — пояснили в пресс-службе УМВД по Орловской области.

Следователи также могут привлечь амчан по статье о использовании средств индивидуализации товаров.

Ведется следствие.

ИА «Орелград»