Под Орлом насчитали 17 опасных семей

В Ливнах поговорили о профилактике правонарушений.

Как сообщили в администрации города Ливны, состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Его участники обсудили меры, «направленные на профилактику правонарушений и преступлений, совершаемых на семейно-бытовой почве, в том числе в семьях, находящихся в социально опасном положении». В частности, с докладом на эту тему перед присутствующими выступил начальник отделения участковых уполномоченных полиции МО МВД РФ «Ливенский» Андрей Савенков.

«В настоящее время на учете в ОУУП состоит 17 лиц, совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и представляющих опасность для окружающих, — рассказал он. — Личный состав нацелен на эффективное принятие мер по профилактике правонарушений и преступлений в семейно-бытовой сфере».

Так, по его словам, еженедельно сотрудники отдела проверяют тех, кто состоит. Кроме того, в местах массового скопления молодежи проводятся рейда, а с подростками беседуют в профилактических целях. На заседании был поднят и вопрос о взаимодействии Ливенской епархии РПЦ с различными учреждениями и организациями. Выступивший глава отдела религиозного образования и катехизации Виктор Чепурный рассказал о том, что особое внимание уделяется «профилактической работе с учащимися по вопросу толерантного поведения, занятости детей и негативному влиянию социальных сетей на подрастающее поколение».

ИА «Орелград»