Серьезное ДТП в Орле: легковушка врезалась в маршрутку

30.9.2020 | 23:02 Новости, Происшествия

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Чтобы вытащить водителя, спасателям пришлось разрезать кузов

В центре Орла автомобиль «Опель Астра» врезался в маршрутку. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-чате «Орел Автомобильный» и паблике «Типичное такси».

ДТП произошло в 20 часов на улице Октябрьской напротив гостиницы МВД. На снимках видно, что иномарка получила серьезные повреждения. Водитель также получил значительные травмы, но жив, сообщали очевидцы.

«На месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в УМВД по Орловской области.

ИА «Орелград»

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