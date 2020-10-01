Орловцев старше 65 лет еще на месяц отправят домой

Клычков продлил режим самоизоляции для пожилых граждан.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков внес ставшие уже традиционными изменения в собственный указ «О периодах самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше». В очередной раз такой режим для этих людей продлен на месяц. Им придется сидеть дома как минимум до конца октября.

Также по уже сложившейся традиции сам месяц был разбит на три отдельных периода самоизоляции. Это необходимо для оформления листков нетрудоспособности для пожилых граждан, которые продолжают работать и которые решат воспользоваться данной «опцией». Периодов самоизоляции будет три: с 1 по 6 октября, с 7 по 18 октября и с 19 по 31 октября 2020 года.

Орловский сенатор Владимир Круглый, комментируя происходящее, назвал оправданными ограничения для пожилых людей в связи с COVID-19. Он напомнил о том, что режим самоизоляции на днях вновь был введен в Москве. Как и в Орле, в столице они действуют для людей старше 65 лет.

«Мы видим, что количество больных коронавирусом в последнее время нарастает, и эти меры вынужденные, — считает Владимир Круглый. — Мы всегда говорили, что придется действовать в соответствии с эпидемиологической ситуацией, и сейчас она постепенно ухудшается. Надо это переломить».

Сенатор напомнил, что пожилые люди находятся в «группе риска», поэтому им рекомендовано минимизировать общение с другими людьми и перемещение. Когда ограничения будут сняты, пока сказать никто не может. Не исключено, что в конце октября Андрей Клычков продлит их еще на месяц.

ИА «Орелград»