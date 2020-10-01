Суд в Орле объяснил, почему паспорт всегда надо носить с собой

Порядок поведения в условиях режима повышенной готовности разъяснили в Орле.

При введении режима повышенной готовности в связи с возникшими рисками распространения на территории Орловской области новой коронавирусной инфекции граждане обязаны предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность. Такое заявление содержится в информации, официально опубликованной на сайте Северного районного суда города Орла.

За нарушение этого требования законом предусмотрена ответственность. Свое разъяснение суд проиллюстрировал примером из собственной практики. Сообщается, что вечером 24 апреля 2020 года неназванный житель Орла столкнулся в общественном месте с сотрудником полиции. Последний потребовал предъявить документ, удостоверяющий личность, но гражданин этого не сделал, поскольку при себе паспорта или другого подобного документа у него не было.

В результате на него завели административное дело за нарушение правил поведения в условиях режима повышенной готовности. Такой режим, как объяснил суд, был введен в Орловской области с 19 марта 2020 года постановлением регионального правительства. Гражданина признали виновным по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (по этой статье в основном и наказывают «коронавирусных» нарушителей) и наказали его штрафом в размере 1000 рублей.

ИА «Орелград»