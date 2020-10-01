В Орле открылась первая модельная библиотека

Любимая многими «Пушкинка» заработала по-новому

Зачем ходить в библиотеку, если книги есть в интернете, а интернет есть везде. В России с наследием «самой читающей страны мира», тем более на Орловщине, с претензией на особую литературную значимость, неловко сомневаться в нужности библиотек. Однако, необходимость изменений в библиотечной системе очевидна. Смелость не только об этом говорить, но и что-то реально делать реализована на уровне национальных проектов.

В рамках нацпроекта «Культура» в России проводится глобальная работа по созданию библиотек нового поколения: библиотека становится многофункциональным центром культурного развития и называется модельной. В модельных библиотеках предусмотрены автоматизированные системы, высокоскоростной интернет, современное комфортное пространство и атмосфера, вдохновляющая на чтение. Новые объекты создаются на базе существующей библиотечной сети, которая насчитывает 36 тысяч муниципальных библиотек по стране.

В последний день сентября и первый день октября открытия новых модельных библиотек идут по всей стране от Дальнего Востока до Крайнего Севера. Сегодня первая модельная библиотека открылась и в Орле. Любимая многими «Пушкинка» приобрела новое дыхание, новые имя и новый дом. Обновлённое учреждение культуры будет работать на базе Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина в новом помещении на Комсомольской, 65.

Теперь читателям доступны не только бумажные, но и электронные книги, в том числе и в популярном сервисе «ЛитРес». Для каждого посетителя обеспечен бесплатный доступ к электронным библиотечным системам, установлены новые компьютеры с высокоскоростным доступом в Интернет, есть цветной лазерный и 3D принтеры. Процесс регистрации и выдачи книг автоматизирован. Обновленное пространство подходит для проведения открытых лекций, дискуссионных клубов, творческих мастер-классов. Создана игровая зона для маленьких читателей. «Пушкинка» теперь — не просто библиотека, а интеллектуальный и образовательный центр, первая модельная библиотека в Орле и одна из первых в России. На это стоит посмотреть! Больше фото здесь и здесь.

ИА «Орелград»