В Орле пациент потребовал 1,2 млн рублей с больницы

Мужчина посчитал, что его неправильно лечили.

Орловский облсуд, похоже, поставил точку в споре пациента с больницей скорой медицинской помощи имени Семашко. Хотя мнения судов двух инстанций разделились. Так, в первой инстанции исковые требования были удовлетворены частично. А именно, мужчина просил взыскать с больницы компенсацию морального вреда, причем оценил ее в 1,2 миллиона рублей. По его мнению, медики ошиблись при его лечении, что впоследствии негативно сказалось на состоянии его здоровья.

Районный суд присудил истцу компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Однако в апелляционной инстанции это решение было отменено и вынесено новое. Интересно, что обжаловала его не только больница, считавшая, что решение было вынесено с нарушением норм материального права.

Вопрос об его отмене в своем апелляционном представлении поставил и прокурор. Он привел целый ряд доводов в пользу этой теории, в частности указал на то, что доказательств причинно-следственной связи между дефектами оказания медпомощи и заболеванием истца в материалах дела не имеется. А раз так, то и оснований для взыскания компенсации морального вреда нет.

Изучив материалы дела, областная судебная коллегия пришла к аналогичному выводу. Было установлено, что пациента доставили в больницу, где ему сделали операцию. Позже он пожаловался на медиков в областной департамент здравоохранения. Его жалоба была переправлена в страховую компанию для проведения экспертизы качества оказания медпомощи. Нарушений эксперты не выявили.

Из экспертного заключения следует, что госпитализация больного была обоснованной и своевременной, а хирургическое и медикаментозное лечение были выполнены в с соответствии с клиническими рекомендациями по показаниям. Пациент оказался настойчивым. Поэтому были проведены и другие экспертизы. Но ни одна из них не нашла связи между ухудшением состояния здоровья и якобы некачественно оказанной медпомощью.

В результате решение суда первой инстанции было отменено, а в новом решении апелляционная инстанция постановила отказать в требовании о взыскании компенсации морального вреда с больницы.

ИА «Орелград»