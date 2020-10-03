Орловцы оценят справедливость распределения путевок на охоту

Облсовет решил публично обсудить поправки в региональный закон.

Как уже рассказывал «Орелград», в Орловской области предлагается изменить механизм распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами для охоты на общедоступных угодьях. Сейчас достаточно оплатить госпошлину и предъявить действующий охотничий билет, а дальше останется только ждать – разрешений, как правило, оказывается меньше, чем желающих их получить, и выдают их в порядке очередности в зависимости от даты поступления заявления. Особых льгот никто никому не дает.

Однако недавно было предложено внести поправки в областной закон. Согласно им предлагается при распределении разрешений на охоту на кабана и других животных, добыча которых лимитирована, учитывать личный вклад охотников. В частности, учитывать предполагается их участие в мероприятиях по определению численности охотничьих ресурсов, добыче волка, лисицы, енотовидной собаки и норки американской, сохранению, поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов.

При этом 50 процентов разрешений будут выдавать тем, кто в таких мероприятиях участвовал, а все остальные «разыграют» между собой оставшуюся половину путевок. Учитывая значимость данного законопроекта, Орловский облсовет народных депутатов запустил на своем официальном сайте опрос общественного мнения. Принять в нем участие может любой желающий.

Ответить надо только на один вопрос: устраивает ли вас действующий порядок распределения разрешений на охоту? На текущий момент лишь 4,65 процента респондентов ответили на этот вопрос утвердительно, отрицательно высказались 9,3 процента. Оставшиеся участники социологического исследования ответили, что «при распределении разрешений нужно учитывать участие охотников в мероприятиях по сохранению и регулированию численности охотничьих ресурсов». Примечательно, что никто из респондентов не поставил галочку в варианте ответа: «Затрудняюсь ответить».

Результаты голосования еще могут измениться, так как опрос продлится до 10 октября 2020 года. Мнение участников будет учтено при рассмотрении законопроекта во втором чтении. Напомним, в первом чтении он был принят на августовском заседании областного Совета.

ИА «Орелград»